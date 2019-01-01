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عالم

اختتام البرنامج التدريبي للملاحق الدبلوماسيين بمقر الأمم المتحدة

السبت 13/يوليه/2019 - 09:48 ص
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
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اختتمت، في نيويورك بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة، فعاليات البرنامج التدريبي المكثف لشباب الدبلوماسيين من الدفعة (51)، والذي نظمه معهد الدراسات الدبلوماسية، تحت إشراف السفير سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية، بالتنسيق مع مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير د. محمد إدريس، في الفترة من 7 إلي 12 يوليو ٢٠١٩.

وجاء البرنامج التدريبي بالأمم المتحدة في ختام منهج إعداد وتأهيل الملاحق الدبلوماسيين الجدد، الذي استمر لمدة 18 شهرًا، وتضمن 10 محاور مرتبطة بأولويات السياسة الخارجية، وتعزيز دور مصر على الصعيدين العربي والأفريقي، بالإضافة إلى تعزيز الدور الريادي المصري بالمحافل الدولية.

واشتمل البرنامج على زيارة أهم المنظمات الفاعلة والوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك، وعقد اجتماعات تفاعلية مع كبار معاوني السكرتير العام بمقر المنظمة، حيث التقى الوفد مع أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفومزيلا ملامبو نجوكا وكيل السكرتير العام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. كما تم تنظيم دورة تدريبية مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث حول هيكل ونشاط الأجهزة المختلفة بالأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بدور الجمعية العامة ولجانها الموضوعية والفنية والأمنية.

وتضمن البرنامج أيضًا عقد اجتماعات مع كبار المسئولين بعدد من هيئات الأمم المتحدة المتخصصة في الموضوعات التي تعني بها مصر بشكل خاص، مثل حفظ السلام ومكافحة الإرهاب، حيث اجتمع الوفد مع جان بيير لاكروا وكيل السكرتير العام لعمليات حفظ السلام، وتوماس ماركر القائم بأعمال الممثل السامي لشئون نزع السلاح، وستيفن سيكويرا القائم بأعمال وكيل السكرتير العام لمكافحة الإرهاب. كما التقى الوفد النائب الأول لرئيس البنك الدولي، وسفير الجامعة العربية بالأمم المتحدة، فضلا عن القنصل العام المصري في نيويورك.

وتعرف شباب الدبلوماسيين المصريين على تاريخ الدبلوماسية المصرية بالأمم المتحدة وإنجازاتها خلال عشاء عمل نظمه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بحضور نخبة من الخبراء المصريين بالأمم المتحدة. واختتم البرنامج بزيارة للأقسام المختلفة ولجناح التاريخ المصري القديم بمتحف "الميتروبوليتان" أحد أهم متاحف العالم بنيويورك
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