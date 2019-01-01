مادورو يرفض تقريرا أمميا عن وضع حقوق الإنسان في فنزويلا

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن رفضه الشديد لأحدث تقرير صادر عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول البلاد، مطالبا بتصحيحه.



وفي رسالة موجهة إلى رئيسة المكتب التابع للأمم المتحدة، ميشيل باشيليه، وسلمت يوم السبت في جنيف، قال مادورو "أتقدم لكم برفضنا التام والمطلق للتقرير المقدم"، داعيا إلى "تصحيح الأخطاء الجسيمة والاتهامات الباطلة والإغفالات التي يتضمنها".



ولفت مادورو إلى أن التقرير، المقدم في 5 يوليو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مليء بالتصريحات الكاذبة والتحريفات والتلاعب في استخدام البيانات والمصادر.



وقال الرئيس إن التقرير "للأسف يتماشى مع وسائل الإعلام والخطاب السياسي الذي فرضته واشنطن، والذي يهاجم فنزويلا رمزيا".



كما تشير الرسالة أيضا إلى أن الولايات المتحدة "جردت فنزويلا من أكثر من 30 مليار دولار أمريكي من أصولها النفطية بالخارج" و"حجبت وصادرت أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي كانت مخصصة لشراء الأغذية والأدوية".



وتساءل مادورو في الرسالة "هل يمكننا أن نعتبر هذه أزمة إنسانية أم ينبغي أن نتحدث عن التطبيق غير القانوني وغير الشرعي والإجرامي للتدابير القسرية الأحادية التي تهدف إلى انهيار بلادنا؟".



وزارت باشيليه فنزويلا في الفترة من 21 إلى 23 يونيو، واجتمعت مع ممثلي مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.