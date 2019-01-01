السيسي يشارك طلاب الكلية الحربية نشاطهم الرياضي فجر اليوم

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم السبت الكلية الحربية.



وصرحت بذلك رئاسة الجمهورية بأن السيسي شارك طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي فجر اليوم.



وأكد الرئيس على إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والعلمية والمهارات القتالية العالية.

