حلف الأطلسي: مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

أعلنت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في بيان مقتل جندي أمريكي في أفغانستان يوم السبت.



ولم تذكر المهمة أي تفاصيل وحجبت اسم الجندي لحين إبلاغ أقاربه.



وقد أعلنت السلطات الأفغانية منذ قليل عن وقوع انفجار في مدينة جلال آباد، أسفر عن مقتل شرطي وإصابة إثنين أخرين من رجال الشرطة.



وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية، أن الحادث نتج عن انفجار قنبلة مغناطيسية في مدينة جلال آباد بمقاطعة ننجرهار شرقي البلاد، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.