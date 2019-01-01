السبت 13 يوليه 2019 الموافق 10 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة أمام دائرة جديدة

السبت 13/يوليه/2019 - 08:42 ص
محاكمة علاء وجمال
محاكمة علاء وجمال مبارك
عماد سليمان
طباعة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك و٧ آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب في البورصة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف بأمانة سر محمد أبو العلا.

وكانت الدائرة 107 بمحكمة استئناف القاهرة، قبلت طلب رد هيئة محكمة قضية "التلاعب بالبورصة" المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرون.

ووفقا للقانون، من المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة، دائرة جنايات جديدة غير التي تنظر القضية، لمحاكمة المتهمين من جديد.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.

ووجهت النيابة لجمال مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

إسبانيا ترفع حظر السفر عن مواطنيها لشرم الشيخ.. والسبب "راموس"

منذ حوالي 13 ساعة

موت بارد.. كيف تحولت التكيفات إلى قنابل موقوتة في منازل المصريين؟

منذ حوالي 10 ساعة

موظف يقتل زوجته خنقًا عقب استدراجها لشقته بالشيخ زايد

منذ حوالي 11 ساعة

الدولار الأمريكي يواصل الهبوط لثالث يوم

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

موت بارد.. كيف تحولت التكيفات إلى قنابل موقوتة في منازل المصريين؟

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

شاهد.. ريهام سعيد ترد على شائعات تعرضها لمرض جلدي

شرط وحيد لموافقة قاسم باشا على رحيل تريزيجيه

ستوديو

تامر حسني يتحدى نفسه بـ"كل سنة وأنت طيب"للحاق بموسم الأضحى

مايلي سايرس ترفض الإنجاب من الممثل الأكثر وسامة في "هوليوود"

في ذكري ميلاده.. أحمد خليل المظلوم سينمائياً

"المتفائل" ترهق سامح حسين في "اختيار عرضها"

ads

رياضة

أنور سلامة: أتوقع النهائي الأفريقي عربيا بين تونس والجزائر

فيدرر يواجه ديوكوفيتش في نهائي بطولة ويمبلدون بعد فوزه على نادال

جريزمان.. ثالث أغلى لاعب فى تاريخ برشلونة

زيدان يغادر معسكر ريال مدريد "لأسباب شخصية"

الرئيس نيوز

شاهد| وجهًا لوجه.. عبد الناصر أمام تمثال له قبل وفاته بـ5 سنوات

من هم أعضاء أول مجلس لاتحاد الكرة؟ (صورة نادرة)

مطلوبون في مصر.. التفاصيل الكاملة لسقوط خلية الإخوان بالكويت

نشرة «الرئيس نيوز»| تحريك الحد الأقصى للأجور.. وشرط السيسي لإنشاء وزارة السعادة

منوعات

رحّالة بحريني يصل إلى روسيا على متن دراجة نارية بعد قطع 15 ألف كلم

بلجيكي يجلس على مرحاض 5 أيام أملاً في تسجيل رقم قياسي

دراسة: الشركات الألمانية الناشئة تحصل على أموال ضخمة من المستثمرين

اختتام مهرجان الفنون المسرحية الثاني لطلاب مدارس التعليم الخاص

كشكول

ساعات قليلة ويتم إعلان نتيجة الثانوية العامة

"الحرية" و"بولاق أساسي".. ثالث جولات التداوي لتعليم الوادي الجديد

ننشر أسماء الطلاب اللائقين بنين بتربية رياضية بني سويف

التعليم: إعلان نتيجة تظلم61 ألف طالب بالأول الثانوي.. غدا

إسلام سياسي

داعية سلفي: الإخوان يدعمون إيران

قصة " أبو عاصم المهاجر" وزير إعلام داعش المقتول في ليبيا

الكويت تعتقل خلية تابعة لتنظيم الإخوان هاربة من مصر

محكمة روسية تحكم على سبعة عناصر من "داعش" خططوا لاستهداف قطار "سابسان"

مقالات الرأي
ماجد حبته
أن تعيش فى أرض التنين!
بسنت حسن
الفنكوش
د.كريمة الحفناوى
شباك مكسور وطاقة نور على مسرح الطليعة
صفاء النجار
فن إحياء الموتى
المزيد
ads

الثقافة

"المنحطون" من الإيطالية إلى العربية فى القاهرة

"أسرار فتاة قاعة التشريح".. جديد الروائى جاسم محمد عبود

عرض ومناقشة "جيوش الشمس" بمكتبة القاهرة الكبرى اليوم

الليلة.. أحمد مجدى يطلق ديوانه "مفيش حاجة"

صفحتنا ع الفيس بوك