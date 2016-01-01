أعضاء مجلس النواب الأمريكي يؤجلون إدلاء مولر بشهادته أسبوعا

قالت اللجنة القضائية ولجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي يوم السبت، إن اللجنتين ستؤجلان الشهادة التي كان من المقرر أن يدلي بها‭ ‬المحقق الخاص السابق روبرت مولر أمام اللجنتين في 17 يوليو أسبوعا للسماح للنواب بمناقشته لفترة زمنية أطول.



وقال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية وآدم شيف رئيس لجنة المخابرات إن من المقرر الآن أن يدلي مولر،الذي أشرف على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، بشهادته أمام اللجنتين في 24 يوليو.



وبموجب الاتفاق الجديد سيمثل مولر أمام اللجنة القضائية لمدة ثلاث ساعات وبعد ذلك سيمثل أمام لجنة المخابرات.



وقال نادلر وشيف ”ستتاح لكل الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين بكل من اللجنتين فرصة مهمة لاستجواب المحقق الخاص علانية وستتاح أخيرا للشعب الأمريكي فرصة للاستماع بشكل مباشر من السيد مولر عما كشفه تحقيقه“.



وكان مولر قد قدم نتائج تحقيقه الذي استمر نحو عامين إلى وزارة العدل.



ولم يجد تحقيق مولر أدلة على وجود تواطؤ بين روسيا وحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية في 2016. ولم يقدم التحقيق توصية نهائية بشأن ما إذا كان ترامب قد عرقل سير العدالة.



وتسعى اللجنة القضائية أيضا لمقابلة آرون زيبلي وجيمس كوارلس مساعدي مولر في جلسات مغلقة يوم الأربعاء. ولكن النائب الديمقراطي ستيف كوهين قال للصحفيين إن الرجلين لن يمثلا أمام اللجنة بعد أن أمرتهما وزارة العدل بعدم الإدلاء بأقوالهما.