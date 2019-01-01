مسح: تنامي ثقة المديرين التنفيذيين بالصين بشأن الاقتصاد المحلي

أعلن مديرون تنفيذيون بالصين تعزز ثقتهم في الاقتصاد الصيني وكذلك آفاق النمو لشركاتهم رغم الرياح المعاكسة المحتملة في المشهد الاقتصادي العالمي، وفق ما أظهر مسح أجري مؤخرا.



وذكر المسح الذي أجرته شركة المراجعة والاستشارات العالمية (كيه.بي.إم.جي) أن نحو 77 بالمئة من 125 مديرا تنفيذيا شملهم الاستطلاع في شركات يقع مقرها في البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ، يشعرون بالتفاؤل أو التفاؤل الشديد بشأن النمو الاقتصادي المحلي، بالمقارنة مع 71 بالمئة خلال العام الماضي.



ومن جهة أخرى، تتعزز ثقة المديرين التنفيذيين بالصين بشأن آفاق النمو الخاصة بشركاتهم، حيث يتوقع أغلبهم تحقيق أعلى نمو في العائدات مع زيادة في عدد العاملين خلال الأعوام الثلاثة القادمة.



وتظهر نتائج المسح أنه رغم بيئة الأعمال المتغيرة بسرعة، إلا أن المديرين التنفيذيين بالصين على ثقة بشأن مرونة شركاتهم.



ويعد الخطر البيئي أو خطر التغير المناخي هو أكبر تهديد لنمو شركاتهم، حيث قال أكثر من ثلثي المديرين التنفيذيين بالصين أن نمو شركاتهم سيتحدد وفقا لقدرتهم على توقع ومواكبة التحول إلى اقتصاد الكربون المنخفض والتكنولوجيا النظيفة.



ويخطط جميع المديرين التنفيذيين المستطلعة آراؤهم للتوسع بالخارج خلال الأعوام الثلاثة القادمة. ويتطلع أكثر من نصفهم إلى الاستثمار في الأسواق الناشئة، بينما زادت نسبة المديرين التنفيذيين الصينيين الذين يخططون للاستثمار في أسواق بالدول المتقدمة بالمقارنة مع نتائج العام الماضي.



وأوضح المسح أن أكثر من 60 بالمئة من المديرين التنفيذيين الصينيين ونسبة مماثلة من المديرين التنفيذيين العالميين، يفضلون دول ومناطق الحزام والطريق عند التوسع في الأسواق الناشئة.