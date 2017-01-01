6.6 تريليون دولار.. عائدات تشغيلية لأكبر 500 شركة صينية عامة

أصدر موقع فورتشن تشاينا الإلكتروني قائمة بأكبر 500 شركة صينية عامة، مشيرًا إلى تسجيل عائدات تشغيلية عالية.



وأظهرت نتائج البيانات الصادرة عن الموقع أن العائدات التشغيلية لأكبر 500 شركة صينية قد بلغت 45.5 تريليون يوان ( نحو 6.63 تريليون دولار أمريكي)، بارتفاع بنسبة 14.8 % على أساس سنوي، إلا أن الأرباح الصافية للشركات المذكورة نمت بـ 4.21 % فقط، متراجعة عما سجلته بنسبة 24.24 % العام الماضي، إلى 3.63 تريليون يوان.



وتصدرت الشركة الصينية للنفط والكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط، والشركة الصينية لهندسة البناء، المراكز الثلاثة الأولى على القائمة المذكورة.



وحققت الشركات العشرة الأولى في القائمة إجمالي أرباح 4.46 تريليون يوان العام الماضي، مساهمة بنسبة 40.3 % من جميع الأرباح المُحققة من قبل الشركات الـ 500.