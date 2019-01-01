وصول سفينتين حربيتين بلجيكيتين إلى لندن للمشاركة في عرض عسكري

وصلت سفينتان حربيتان بلجيكيتان إلى نهر التايمز في لندن للمشاركة في العرض العسكري البلجيكي السنوي الـ85 المزمع عقده اليوم السبت.



ورست الفرقاطة البلجيكية بي إن إس لويز ماري وكاسحة الألغام البلجيكية بي إن إس لوبيليا إلى جانب أتش أم إس بيلفاست الطراد الخفيف التابع سابقا للبحرية الملكية البريطانية على نهر التايمز للاحتفال بالعلاقات الدفاعية التي تجمع بين بريطانيا وبلجيكا.



وتعد بلجيكا هي الدولة الوحيدة من غير دول الكومنولث المسموح لها باستعراض قواتها بالزي الرسمي وحمل السلاح عند نصب سينوتاف التذكاري بوسط لندن.



ويرجع تاريخ هذا التقليد إلى الوقت الذي منح فيه الملك جورج الخامس القوات المسلحة البلجيكية حرية الاستعراض بالأسلحة تكريما للتضحيات البلجيكية في الحرب العالمية الأولى.



وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في لندن إن بلجيكا وبريطانيا تربطهما علاقات عسكرية وثيقة، مضيفا "لقد تقاسمنا معا تضحيات كبيرة في الحرب العالمية الأولى قبل أكثر من 100 عام وخلال الحرب العالمية الثانية قبل 75 عاما".