الصين تجدد تحذيرا باللون الأصفر من عواصف مطيرة

جددت سلطات الأرصاد الجوية بالصين تحذيرا باللون الأصفر من أمطار غزيرة بالمناطق الجنوبية للبلاد.



وحتى الساعة 8 من صباح غد الأحد، من المتوقع أن تضرب عواصف مطيرة أجزاء من مقاطعات أنهوي وتشجيانغ وجيانغشي وهونان وقوانجدونج وقويتشو ويوننان، بالإضافة إلى منطقتي التبت وقوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.



وأوضح المركز أن بعض المناطق ستشهد أمطارا غزيرة، مع منسوب يصل إلى 180 ملم في أجزاء من تشجيانغ وجيانغشي وهونان ومنطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ. كما ستكون الأمطار الغزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية في بعض المناطق المتأثرة.



ونصح المركز الحكومات المحلية بالاستعداد لحالات الاستجابة الطارئة، وأوصى بوقف العمليات الخارجية في المناطق الخطرة.



ولدى الصين نظام للتحذير من الطقس المتطرف مؤلف من أربعة مستويات ذات ألوان مختلفة، يعد الأحمر أخطرها يليه البرتقالي ثم الأصفر والأزرق.