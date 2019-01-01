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رياضة

أنور سلامة: أتوقع النهائي الأفريقي عربيا بين تونس والجزائر

السبت 13/يوليه/2019 - 07:59 ص
جريدة الدستور
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توقع أنور سلامة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن يكون نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر، عربيا بين منتخبي تونس والجزائر.

وقال سلامة: إن منتخب الجزائر (ثعالب الصحراء) يعد من أفضل المنتخبات الأفريقية، بجانب أنه يمتلك فريقا متكاملا نجح في الظهور بشكل جماعي رائع في النواحي الدفاعية والهجومية طيلة المواجهات الماضية، أما منتخب تونس فمستواه في تصاعد مستمر من مباراة لأخرى في البطولة القارية المقامة حاليا على أرض مصر، وتستمر حتى 19 الشهر الجاري، خاصة بعد الأداء الرائع الذي قدمه خلال مواجهة مدغشقر ضمن منافسات الدور ربع النهائي، والذي نجح خلالها نسور قرطاج في الفوز بثلاثية نظيفة والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأضاف:"منتخب السنغال يطمح للفوز باللقب القاري خاصة وأنه يمتلك عناصر مميزة في صفوفه وفي مقدمتها ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي،وهو نفس الحال لمنتخب نيجيريا والذي لديه العديد من النجوم المؤثرة في صفوفه، إلا أن منتخبي تونس والجزائر يتفوقان عليهما في النواحي الدفاعية والهجومية، حيث إن منتخب نسور قرطاج لديه خط دفاع جيد بجانب استغلال لاعبيه للهجمة المرتدة بشكل مؤثر وفعال، وقدرتهم على صناعة الفارق في الأوقات العصيبة وتهديد مرمى المنافسين، فضلا عن أنه لديه عناصر مميزة في صفوفه أمثال فرجاني ساسي، يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي ".

وتابع "سلامة":" أما بالنسبة لمنتخب الجزائر فأنه يديره جهاز فني قدير تحت قيادة جمال بلماضي المدير الفني، والذي تمكن من إعادة ظهور منتخب ثعالب الصحراء بشكل مغاير عن السنوات السابقة، بجانب أنه يمتلك عناصر مميزة وفي مقدمتها رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ويعتمد في طريقة لعبه على غلق المساحات والضغط المستمر على المنافسين مع تغيير مراكز اللاعبين عندما يتطلب الأمر ذلك بلجوء رأس الحربة في كثير من الأحيان إلى الدفاع والضغط على المنافسين".

ومن المقرر أن يواجه منتخب نسور قرطاج نظيره السنغالي في السادسة مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي، في حين يلتقي منتخب الجزائر نظيره النيجيري في الساعة التاسعة مساء اليوم ذاته في نفس الدور.
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