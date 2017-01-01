السبت 13 يوليه 2019 الموافق 10 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

سول: العثور على قارب كوري شمالي قبالة الساحل الشرقي للجنوبية

السبت 13/يوليه/2019 - 07:59 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
عثر حراس خفر السواحل في كوريا الجنوبية على قارب خشبي يعتقد بأنه قادم من كوريا الشمالية، قبالة الساحل الشرقي للشطر الجنوبي، وفقا لما ذكرته هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن هيئة الأركان المشتركة، قولها إنه تم العثور على القارب على بعد 30 مترا من شاطئ بلدة "كوسونج" أثناء قيامهم بدوريات في المنطقة، ولم يتم العثور على أشخاص على متن القارب الذي يبلغ طوله نحو 10 أمتار، فيما تم العثور على شباك صيد بداخله.

وصرح مسئول في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، بأنه على الرغم من عدم الاشتباه في عملية تجسس، نظرا لما يبدو على القارب من علامات الغرق، يتم النظر في القضية على أساس أن جميع الاحتمالات واردة.

وقال إنه من غير الواضح ما إذا كان هناك أشخاص سبق وأن غادروا القارب قبل أن يعثر عليه حراس السواحل، على الرغم من أن التحقيق المبدئي أشار إلى احتمالات مماثلة.. مضيفا أنه تم نقل القارب إلى وحدة تابعة للجيش لإجراء المزيد من التحقيقات.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

غدًا.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام 2018-2019

منذ حوالي 13 ساعة

موت بارد.. كيف تحولت التكيفات إلى قنابل موقوتة في منازل المصريين؟

منذ يوم

إسبانيا ترفع حظر السفر عن مواطنيها لشرم الشيخ.. والسبب "راموس"

منذ حوالي 11 ساعة

الدولار الأمريكي يواصل الهبوط لثالث يوم

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

موت بارد.. كيف تحولت التكيفات إلى قنابل موقوتة في منازل المصريين؟

التفاصيل الكاملة لتعيينات شركة "بدر الدين للبترول" الجديدة

شاهد.. ريهام سعيد ترد على شائعات تعرضها لمرض جلدي

شرط وحيد لموافقة قاسم باشا على رحيل تريزيجيه

ستوديو

تامر حسني يتحدى نفسه بـ"كل سنة وأنت طيب"للحاق بموسم الأضحى

مايلي سايرس ترفض الإنجاب من الممثل الأكثر وسامة في "هوليوود"

في ذكري ميلاده.. أحمد خليل المظلوم سينمائياً

"المتفائل" ترهق سامح حسين في "اختيار عرضها"

ads

رياضة

أنور سلامة: أتوقع النهائي الأفريقي عربيا بين تونس والجزائر

فيدرر يواجه ديوكوفيتش في نهائي بطولة ويمبلدون بعد فوزه على نادال

جريزمان.. ثالث أغلى لاعب فى تاريخ برشلونة

زيدان يغادر معسكر ريال مدريد "لأسباب شخصية"

الرئيس نيوز

شاهد| وجهًا لوجه.. عبد الناصر أمام تمثال له قبل وفاته بـ5 سنوات

من هم أعضاء أول مجلس لاتحاد الكرة؟ (صورة نادرة)

مطلوبون في مصر.. التفاصيل الكاملة لسقوط خلية الإخوان بالكويت

نشرة «الرئيس نيوز»| تحريك الحد الأقصى للأجور.. وشرط السيسي لإنشاء وزارة السعادة

منوعات

رحّالة بحريني يصل إلى روسيا على متن دراجة نارية بعد قطع 15 ألف كلم

بلجيكي يجلس على مرحاض 5 أيام أملاً في تسجيل رقم قياسي

دراسة: الشركات الألمانية الناشئة تحصل على أموال ضخمة من المستثمرين

اختتام مهرجان الفنون المسرحية الثاني لطلاب مدارس التعليم الخاص

كشكول

ساعات قليلة ويتم إعلان نتيجة الثانوية العامة

"الحرية" و"بولاق أساسي".. ثالث جولات التداوي لتعليم الوادي الجديد

ننشر أسماء الطلاب اللائقين بنين بتربية رياضية بني سويف

التعليم: إعلان نتيجة تظلم61 ألف طالب بالأول الثانوي.. غدا

إسلام سياسي

داعية سلفي: الإخوان يدعمون إيران

قصة " أبو عاصم المهاجر" وزير إعلام داعش المقتول في ليبيا

الكويت تعتقل خلية تابعة لتنظيم الإخوان هاربة من مصر

محكمة روسية تحكم على سبعة عناصر من "داعش" خططوا لاستهداف قطار "سابسان"

مقالات الرأي
ماجد حبته
أن تعيش فى أرض التنين!
بسنت حسن
الفنكوش
د.كريمة الحفناوى
شباك مكسور وطاقة نور على مسرح الطليعة
صفاء النجار
فن إحياء الموتى
المزيد
ads

الثقافة

"المنحطون" من الإيطالية إلى العربية فى القاهرة

"أسرار فتاة قاعة التشريح".. جديد الروائى جاسم محمد عبود

عرض ومناقشة "جيوش الشمس" بمكتبة القاهرة الكبرى اليوم

الليلة.. أحمد مجدى يطلق ديوانه "مفيش حاجة"

صفحتنا ع الفيس بوك