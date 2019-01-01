مقتل وإصابة 3 من رجال الشرطة في انفجار بجلال أباد الأفغانية

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم السبت عن وقوع انفجار في مدينة جلال آباد، أسفر عن مقتل شرطي وإصابة إثنين أخرين من رجال الشرطة.



وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية، أن الحادث نتج عن انفجار قنبلة مغناطيسية في مدينة جلال آباد بمقاطعة ننجرهار شرقي البلاد، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.



وتعاني أفغانستان من صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة طالبان، في وقت يقوم فيه تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.