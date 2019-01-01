صحفية كندية من بين ضحايا الهجوم على فندق بالصومال

ذكرت شبكة "سي بي سي نيوز" أنه تبين أن هودان نالية الصحفية الكندية من أصل صومالي من بين العشرة أشخاص الذين لقوا مصرعهم في هجوم تعرض له فندق بمدينة كيسمايو الساحلية الصومالية يوم السبت.



وقد توفيت نالية وزوجها فريد جامع سليمان إثر اقتحام مسلحين فندق "أساسي" في كيسمايو. وأعلن متمردو حركة "الشباب" الصومالية مسؤوليتهم عن الهجوم.



ولدت نالية في الصومال وهاجرت أسرتها إلى كندا في عام 1984 عندما كان في السابعة من عمرها. وقضت معظم حياتها في كندا وطورت حياتها المهنية كصحفية.



وبدأت في تسيير عمل شركتها "إنتجراشن تي في" المتخصصة في إنتاج الفيديوهات على شبكة الإنترنت والتي تقدم محتوى للمشاهدين الصوماليين في كندا وحول العالم.



وقال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي أحمد حسين إن نالية قدمت إسهامات لا تقدر بثمن للجالية الصومالية في كندا.



وذكر حسين، وهو كندي من أصل صومالي، أنها "من خلال عملها كصحفية، سلطت الضوء على قصص الجالية الإيجابية وإسهاماتها في كندا، وأصبحت صوتا للكثيرين".



وأضاف الوزير أن "عملها، لاسيما في مساعدة النساء والشباب، عزز العلاقات بين الجالية الصومالية في كندا والصومال، حيث ظل يولي اهتماما بالاستقرار وإعادة الإعمار. ونحزن على خسارتها حزنا شديدا وكذلك على كل الآخرين الذين قتلوا في هجوم كيسمايو".