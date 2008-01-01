فيدرر يواجه ديوكوفيتش في نهائي بطولة ويمبلدون بعد فوزه على نادال

تخطى السويسري روجر فيدرر، المتوج بلقب بطولة ويمبلدون للتنس 8 مرات، منافسه اللدود الإسباني رافاييل نادال، يوم السبت، في طريقه للتأهل إلى نهائي البطولة للمرة الثانية عشرة في تاريخه.



وتغلب السويسري، المصنف ثانيا في البطولة، والذي سيكمل عامه 38 عاما الشهر المقبل، على الإسباني بـ3 مجموعات لواحدة بواقع 7-6 و1-6 و6-3 و6-4 في أول مواجهة بينهما هنا منذ نهائي عام 2008 عندما توج نادال باللقب.



وسيواجه فيدرر حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش في النهائي الذي سيجري يوم الأحد. وفاز ديوكوفيتش، المتوج باللقب 4 مرات، على الإسباني الآخر روبرتو باوتيستا أغوت بواقع 6-2 و4-6 و6-3 و6-2 في وقت سابق.



وما زال نادال، المتوج باللقب لمرتين، الذي سحق فيدرر بثلاث مجموعات متتالية في الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة في الشهر الماضي، يتصدر المواجهات المباشرة بينهما بواقع 24-16.



وسيكون نهائي هذا العام أول نهائي كبير بين اثنين من "الثلاثة الكبار" منذ فوز ديوكوفيتش على فيدرر في نهائي بطولة ويمبلدون 2015.