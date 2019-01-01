زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوبي الفلبين

هز زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر مقاطعة سوريغاو ديل سور في جنوب الفلبين اليوم السبت، وفقا لما ذكره المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.



وأفاد المعهد أن الزلزال، الذي حدث عند الساعة 4:42 صباحا بالتوقيت المحلي، وقع على عمق 5 كم وعلى بعد 9 كم جنوب شرق بلدة كاراسكال. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.



ولفت المعهد إلى أن سكان مدن بوتوان وتانداج وكاجايان دي أورو وميساميس أورينتال في جنوبي الفلبين شعروا أيضا بالهزة، التي كانت تكتونية المنشأ، مضيفا أنه تم الشعور بها أيضا في مدينة سيبو بوسط الفلبين.



وأشار المعهد إلى أنه من المتوقع حدوث هزات ارتدادية.