إدانة رجل بتهمة التخطيط لهجمات قاتلة في بريطانيا

أدانت هيئة محلفين بريطانية اليوم السبت، رجلا بتهمة التخطيط لشن هجمات إرهابية قاتلة بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع.



وذكر رجال شرطة مكافحة الإرهاب في انكلترا أن اعتقال فرهاد صلاح، 24 عاما، أدى إلى تعطيل مبكر للتخطيط للهجمات قبل تحديد الهدف.



وأدين صلاح من شيفيلد في يوركشاير بتهمة التحضير لارتكاب عمل إرهابي، عقب تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب في شمال شرق البلاد. وسيمثل صلاح أمام المحكمة مرة أخرى في 24 يوليو للنطق بالحكم.



ولفتت الشرطة إلى أن صلاح أبدى رغبته في القتال في الأراضي التي يحتلها تنظيم الإرهابي (داعش)، لكنه كان محبطا لأنه لم يستطع السفر بسبب وضعه غير المستقر فيما يخص الهجرة. وأضافت الشرطة أن هذا الإحباط دفعه إلى استكشاف طرق بديلة لدعم التنظيم الإرهابي.



وقال كبير المحققين مارتن سنودن إنه "خلال هذه القضية، كان صلاح غير متسق في شرحه الأدلة"، مضيفا "هيئة المحلفين نظرت اليوم في هذه التبريرات واتفقت أن صلاح كان في الواقع شخصا خطيرا، وكان يستعد لأعمال قد تؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح".



وتابع أنه "رغم أن تحقيقنا لم يحدد هدف الهجوم المحتمل، فقد شكل صلاح خطرا حقيقيا على سلامة مجتمعاتنا. ونحن ممتنون لتمكننا من تعطيل خططه قبل أن يحدد فرصة لرؤيتها تتحقق".