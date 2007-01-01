المكسيك تسلم مهرب مخدرات مطلوب للولايات المتحدة

سلمت السلطات المكسيكية أحد مهربي المخدرات المطلوبين إلى الولايات المتحدة لمحاكمته أمام محكمة فيدرالية، وفقا لما ذكره مكتب المدعي العام يوم السبت.



وسيحاكم خيسوس نافاريتي كاستيلان، وهو القائد المزعوم لعصابة "لوس روخوس" للاتجار بالمخدرات، بتهمة تشكيل عصابة إجرامية وارتكاب جرائم ضد الصحة العامة من خلال تهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة بين عامي 2007 و2009.



ووفقا للسلطات المكسيكية، قام ضباط شرطة يعملون في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بتسليم المطلوب إلى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" في مطار مكسيكو سيتي.



وحتى إلقاء القبض عليه في المكسيك في عام 2015، كان نافاريتي كاستيلان مدرجا ضمن قائمة الهاربين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي.



وتم تشكيل عصابة "لوس روخوس" للاتجار بالمخدرات من جانب أعضاء سابقين في عصابة الإخوة بيلتران- ليفا، وتنشط في ولايتي غوريرو وموريلوس في المكسيك.