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رياضة

جريزمان.. ثالث أغلى لاعب فى تاريخ برشلونة

السبت 13/يوليه/2019 - 07:47 ص
جريزمان
جريزمان
وكالات
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أبرم فريق برشلونة الإسباني، صفقة كبرى، مؤخرًا، إثر إعلانه عن ضم المهاجم الفرنسي، أنطوان جريزمان، في عقد يستمر حتى 2024.

وبالعودة إلى سجل الصفقات السابقة التي أبرمها برشلونة، نجد أن جريزمان هو ثالث أغلى لاعب يجري ضمه إلى صفوف الفريق، ودفع "البلوجرانا"، شرطا جزائيا قدره 120 مليون يورو لفريق أتلتيكو مدريد.

أما عاشر أغلى لاعب قامت برشلونة بضمه، فهو البرازيلي باولينيو، ووصلت قيمة نقله من فريق "جوانجزهو إيفرجراندي" الصيني، إلى 40 مليون يورو، وبهذا المبلغ أيضا، تم ضم اللاعب، دافيد فيا، الذي كان يلعب في صفوف فالنسيا الإسباني (المركز التاسع).

وفي المركز الثامن يحل اللاعب البرازيلي مالكوم، القادم من بوردو الفرنسي، بصفقة قدرها، 41 مليون يورو، أما السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي جاء من إنتر ميلان، فانضم إلى برشلونة، بقيمة 69.5 مليون يورو (السابع).

وجاء الهولندي فرانكي دي يونج، إلى برشلونة، قادما من أياكس أمستردام الهولندي، بصفقة قدرها 75 مليون يورو، ليكون بذلك سادس أغلى صفقة.

وفي المركز الخامس، يأتي لويس سواريز الذي جاء من فريق ليفربول الإنجليزي، بصفقة قدرها 82 مليون يورو، أما نيمار الذي تحول إلى أغلى لاعب في العالم في 2013، فالتحق ببرشلونة، قادما من سانتوس البرازيلي، بصفقة قدرها 120 مليون يورو (المرتبة الرابعة).

وبما أن جريزمان هو ثالث أغلى صفقة، كما جرت الإشارة إلى ذلك من قبل، فإن ثاني أغلى لاعب يلتحق ببرشلونة هو عثمان ديمبيلي، الذي جاء إلى برشلونة بصفقة 125 مليون يورو قادما من بروسيا دورتموند الألماني.

في غضون ذلك، يظل اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو، أغلى صفقة لنادي برشلونة لأن "البلوجرانا" دفع 145 مليون يورو، سنة 2018، مقابل ضم النجم الذي كان يلعب في صفوف ليفربول الإنجليزي.
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