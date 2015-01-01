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عالم

"بولسونارو": محمد بن سلمان ديناميكى ويجعل من حوله يشعرون بالراحة

السبت 13/يوليه/2019 - 05:58 ص
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
وكالات
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أكّد النائب الفيدرالي في ​مجلس النواب​ ​البرازيل​ي إدواردو بولسونارو، أن البرازيل تتطلع جديًا لتعزيز العلاقة مع ​المملكة العربية السعودية​ في ضوء رؤية 2030، من خلال توقيع اتفاقيات بين البرازيل والسعودية لدفع عجلة التعاون في مجالات الاستثمار، مشيرًا إلى أن بلاده تطمح إلى أن تكون الشريك الأول للمملكة في ​أمريكا اللاتينية​.

ولفت "بولسونارو"، إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أشاد بما تفعله البرازيل من تحسينات اقتصادية، كاشفًا عن أنه قابل محمد بن سلمان لأول مرة أثناء اجتماعه بالرئيس البرازيلي على هامش ​قمة العشرين​، مضيفًا أنه لطيف جدًا وديناميكي، ويجعل من حوله يشعرون بالراحة أثناء الحديث معه.

يذكر أن إدواردو بولسونارو، هو الابن الثالث للرئيس البرازيلي الحالي ​جايير بولسونارو​، ودخل الحياة السياسية في البرازيل عام 2015 عن طريق مجلس النواب، وأعيد انتخابه لدورة ثانية في 2018، ويحظى بشعبية كبيرة، إذ حصد أكثر من 8.1 مليون صوت في ​انتخابات​ 2018، ما يعد الأعلى في تاريخ مجلس النواب البرازيلي، وهو الأن يرأس لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع الوطني في المجلس.
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