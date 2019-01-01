ترامب: المبعوث الأمريكى لليابان يخوض انتخابات مجلس الشيوخ

أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن السفير الأمريكي لدى اليابان وليام هاجرتي، سيصبح السناتور القادم عن ولاية تينيسي، يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه السناتور الجمهوري لفترة طويلة من ولاية تينيسي، لامار ألكساندر، في ديسمبر أنه لن يسعى لإعادة انتخابه في عام 2020.



وقال ترامب: "بيل تينغر، الذي كان رئيسًا لبلدي تينيسي فيكتوي هو الآن السفير المتميز للغاية في اليابان، وسيخوض انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي".



وأضاف ترامب، إنه قوي كفاية لهذا المنصب وله خبرة سياسية طويلة، فيما رفض المتحدث باسم السفارة جوناس ستيوارت التعليق على الفور.



وبعد استبدال كارولين كينيدي في عام 2017، شغل هاجرتي المنصب لمدة عامين تقريبًا خاضت فيه الولايات المتحدة واليابان مفاوضات تجارية صعبة.