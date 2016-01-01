الصين تطلق مختبر الفضاء "تيانجونج -2"

قالت السلطات الصينية، اليوم السبت، إن معمل الفضاء الصيني المأهول تيانجونج -2 انتهى من التجارب وسيعود إلى الغلاف الجوي للأرض في 19 يوليو القادم الموافق الجمعة القادمة.



فيما قال مكتب هندسة الفضاء المأهول في الصين في بيان، إنه من المحتمل أن تسقط كمية صغيرة من الحطام في المياه الآمنة المحددة في جنوب المحيط الهادئ.



جدير بالذكر أن الصين أطلقت "Tiangong-2" في 15 سبتمبر 2016، بعد Tiangong-1، وهو أول مختبر فضاء مأهول صيني.



كانت محطة الفضاء الصينية "تيانجونج - 1" قد دخلت إلى الغلاف الجوي للأرض في أبريل من العام الماضي، فوق جنوب المحيط الهادئ واحترق معظمها.



فقد كانت عملية السقوط أسرع وبالتالي فإن نقطة الاحتكاك اختلفت لتصبح في جنوب وسط المحيط الهادئ كما تم تدمير غالبية المعدات في مرحلة دخول الغلاف الجوي".