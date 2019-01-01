الحكومة الفلسطينية تدعو لحماية شعبها من الاحتلال الإسرائيلى

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن استهداف قوات الاحتلال للطفل عبد الرحمن شتيوي، 9 سنوات، من قرية كفر قدوم برصاصة دمدم في رأسه بدم بارد، ظهر أمس الجمعة، خلال المسيرة السلمية الأسبوعية في شوارع القرية التي تتعرض للاستهداف والتنكيل اليومي من قبل قوات الاحتلال، يعكس شهوة القتل التي تستبد بقادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في تعاملها مع المسيرات السلمية لأهالي القرية وغيرها من المدن والقرى والبلدات التي تتعرض أراضيها لعمليات التجريف والمصادرة واقتلاع الأشجار لإفساح المجال أمام تغول الاستيطان الذي تدينه الشرائع الدولية.



وأضاف "محلم" في تصريحات له، أن هذا يعكس أيضًا مدى الاستهتار الإسرائيلي بالقوانين والشرائع الدولية، والشعور بالإفلات من العقاب بعد أن وجد قادة اسرائيل شريكًا أمريكيًا يغطي على اعتداءاتهم ويجعلهم بمأمن من أي عقاب دولي قد يطالهم.



وأضاف "ملحم"، في بيان له، أن الحكومة وهي تتابع بقلق وألم شديدين الحالة الصحية الحرجة للطفل عبد الرحمن، إذ أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية للجهات الصحية بتقديم كل ما يمكن تقديمه لإنقاذ حياته، وتشارك والديه وعائلته ألمهم ووجعهم بمصابهم، فإنها تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية التابعة لها وخاصة منظمة "اليونيسيف" إلى إدانة هذا التوحش الإسرائيلي وحماية الأطفال والمتظاهرين الذين يدافعون عن بيوتهم وحقولهم وأشجارهم المستهدفة بالهدم والتجريف والاقتلاع، وتطالب الهيئة الدولية للمسارعة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل من بطش القوة العمياء.



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