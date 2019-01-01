خبير أممى: إسرائيل عازمة على ضم المزيد من الأراضى

أعرب خبير أممي مستقل تابع للأمم المتحدة عن قلقه إزاء غياب المساءلة بشأن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أفعال تتخذها "قوة محتلة عازمة، على ما يبدو، على ضم المزيد من الأراضي" حسب قوله.



وقد جاء تصريح المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك خلال زيارة إلى الأردن، التقى فيها بعدد من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية، وبممثلين من الحكومة ومن الأمم المتحدة.



وقد عقد مايكل لينك هذه الاجتماعات في العاصمة الأردنية عمان بعد أن رفضت إسرائيل، القوة المحتلة، مرة أخرى دخوله إلى الأرض الفلسطينية.



وقال لينك المعين مقررًا خاصًا من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "هذا الرفض يتعارض مع التزامات إسرائيل كدولة عضوة في الأمم المتحدة بالتعاون الكامل مع خبراء الأمم المتحدة".



وعلى مدار الأسبوع من اللقاءات، استمع المقرر الخاص إلى منظمات حقوق الإنسان عما تواجهه هذه من تقلص للمساحة المدنية، ومن صعوبات في القيام بعملها، مشيرًا إلى اعتماده على عمل المنظمات عالي الجودة، وأهميته للمجتمع الدولي ككل.



وأعرب "لينك" عن قلقه الكبير إزاء "الهجمات، التي لا أساس لها، على مصداقية حقوق الإنسان وعلى المنظمات الإنسانية، وإزاء ما تقوم به بعض الدول من تحركات تحجم من قدرة المنظمات على القيام بعمل مشروع وضروري".



وشدد الخبير الأممي على المخاوف في غزة بشكل خاص، حيث أوضاع حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية شديدة السوء، على الخصوص.