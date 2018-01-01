50.7 مليار دولار قيمة عمليات الدمج لشركات مدرجة في بورصة شانجهاى

سجلت الشركات المدرجة في بورصة شانجهاي نشاطًا في عمليات الدمج والاستحواذ خلال النصف الأول من العام، حيث قادت عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع الصناعي هذا الاتجاه.



وأظهرت بيانات البورصة، أن أكثر من 470 من عمليات الدمج والاستحواذ بقيمة بلغت نحو 350 مليار يوان (50.7 مليار دولار أمريكي)، كشفت عنها الشركات المدرجة في بورصة شانغهاي خلال تلك الفترة، وجرت أغلب هذه العمليات داخل نفس الصناعة أو عبر السلسلة الصناعية.



وسجلت قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والمعادن غير الحديدية نشاطًا في عمليات الدمج والاستحواذ بالقطاع الصناعي، ووصل عدد عمليات الدمج والاستحواذ للشركات المملوكة للدولة المدرجة في بورصة شانجهاي، إلى 225 عملية في النصف الأول بقيمة بلغت نحو 240 مليار يوان، وهو ما يساوي نفس القيمة تقريبًا خلال النصف الأول من 2018.