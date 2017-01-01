انخفاض مبيعات الروبوت الصناعية فى الصين

تقلصت مبيعات سوق الروبوتات الصناعية في الصين في عام 2018 مقارنة مع العام الأسبق، ويرجع ذلك رئيسيًا إلى انخفاض الطلب على قطاع تصنيع السيارات، وفقًا لتحالف الصين لصناعة الروبوت.



وذكر التحالف المذكور، أن مبيعات الروبوتات الصناعية سجلت حوالي 135 ألف روبوت في الصين في عام 2018، بانخفاض 3.75 % عن العام الأسبق، وهو أول انخفاض على أساس سنوي منذ عام 2013، لكن المبيعات السنوية احتلت المرتبة الأولى للعام السادس على التوالي.



وعلى صعيد صناعة التطبيقات، لا تزال صناعة تصنيع السيارات صناعة تطبيقات أساسية، حيث تم بيع أكثر من 32 ألف روبوت في هذه الصناعة في عام 2018، بانخفاض حاد بنسبة 25.4 % على أساس سنوي، وهذا عامل مهم بالنسبة للانخفاض الإجمالي في مبيعات الروبوتات الصناعية.



وعلى الرغم من تباطؤ معدل نمو مبيعات الروبوتات الصناعية الصينية ذات العلامة التجارية المحلية، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمستوى نمو مستقر نسبيًا، في حين تراجعت مبيعات العلامات التجارية الأجنبية بشكل حاد من نمو بنسبة أكثر من 70 % سنويًا في عام 2017 إلى انخفاض على أساس سنوي في عام 2018.