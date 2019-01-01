2.14 تريليون دولار حجم التجارة الخارجية للصين

أظهرت بيانات من مصلحة الدولة للجمارك، أن الصين استوردت مزيدًا من السلع الرئيسية في النصف الأول من هذا العام، وارتفعت واردات البلاد من النفط الخام بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 245 مليون طن خلال هذه الفترة.



وتم استيراد ما مجموعه 46.92 مليون طن من الغاز الطبيعي خلال هذه الفترة، بزيادة 11.6% على أساس سنوى، وارتفعت واردات الفحم بنسبة 5.8% على أساس سنوي لتبلغ 154 مليون طن.



ومع ذلك، انخفضت واردات خام الحديد خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 5.9% إلى 499 مليون طن، كما انخفضت واردات فول الصويا بنسبة 14.7 % على أساس سنوي إلى 38.27 مليون طن.



وأظهرت البيانات الجمركية، أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للبلاد ارتفع بنسبة 3.9% على أساس سنوي ليبلغ 14.67 تريليون يوان (2.14 تريليون دولار أمريكي) في النصف الأول.