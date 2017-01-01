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عالم

الشرطة الصينية تصادر 4 آلاف كومبيوتر استخدمت لتداولات عملة "بيتكوين"

السبت 13/يوليه/2019 - 05:12 ص
الشرطة الصينية تصادر
الشرطة الصينية تصادر 4 آلاف كومبيوتر استخدمت لتداولات عملة "
وكالات
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صادرت الشرطة المحلية في مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين، نحو أربعة آلاف كومبيوتر استخدمت في عمليات تشغيل وإصدار عملة "بيتكوين"، وذلك بعد أن سجلت شركة كهرباء محلية استخدامًا غير طبيعي للطاقة الكهربائية.

وبعد تحقيقات استمرت نحو شهرين، اكتشفت الشرطة المحلية في مدينة تشنجيانغ عصابة إجرامية استأجرت تسعة مصانع وقامت بإدخال معدات تشغيل وإصدار عملة "بيتكوين"، فقامت الشرطة باعتقال 22 شخصًا.

وقال أحد المشتبهين ولقبه "لان" للشرطة إنه اشترى عشرة أجهزة كومبيوتر لتعدين عملة "بيتكوين" في العام 2017، وحقق أرباحًا في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين، ليأتي بعدها إلى تشنجيانغ لمواصلة جني الأرباح والأموال، حيث استخدم أجهزة غير شرعية للتحايل على فواتير الكهرباء.

وتستهلك عمليات تعدين عملة "بيتكوين" الكثير من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على كومبيوترات عالية الأداء.

وشددت الحكومة الصينية القوانين والأنظمة الخاصة بعملة "بيتكوين" والعملات الرقمية المُشفّرة الأخرى لكبح المخاطر المالية، مع إغلاق التداولات ووقف تجارتها.
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