محلل سياسى: الكويت ليست مثل تركيا ودول أخرى تأوى الإرهابيين

علق المحلل السياسي الكويتي وأستاذ التاريخ سلطان الأصقة، على ضبط الخلية الإرهابية الإخوانية، أمس الجمعة، أن الكويت بلد آمن وملاذ لكل الأحرار، لكنه شدد على أن الكويت ليست تركيا وليست مثل أي دولة أخرى شقيقة تقوم بإيواء الإرهابيين والمارقين.



وأضاف الأصقه في مقابلة مع "العربية" أن الكويت لديها قوانين واضحة، ولديها علاقات تعتز بها مع مصر وغيرها، لافتا إلى أن هناك اتفاقات أمنية بين مصر والكويت تحتم مثل الإجراء الذي صدر.



وأكد المحلل السياسي الكويتي، أن هذا الموقف جديد من دولة الكويت نحو الإخوان المسلمين، لكنه اعتبر أن الظروف لم تعتد تحتمل المواقف والإجراءات الضبابية.



وقال سلطان الأصقه، إنه بعد الكشف عن الخلية الإرهابية الإخوانية، يحب على إخوان الكويت بالتحديد، أن يحددوا موقفهم تجاهها بشكل واضح وبلا لبس.