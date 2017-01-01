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عالم

بنما تحذف من سجلاتها مزيدًا من السفن التى تنتهك العقوبات

السبت 13/يوليه/2019 - 05:09 ص
رئيس بنما خوان كارلوس
رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا
وكالات
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قالت سلطة النقل البحري في بنما لـ"رويترز" إن بنما ستسحب علمها من المزيد من السفن التي تنتهك العقوبات والقوانين الدولية، وذلك بعد حذف حوالي 60 سفينة على صلة بإيران وسوريا من السجلات البنمية في الشهور القليلة الماضية.

وقال مصدران مطلعان إن رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا أعطى الضوء الأخضر لحذف 59 ناقلة من سجلات البلاد، بعدما أعادت واشنطن في عام 2018 فرض العقوبات على إيران.

وأضاف المصدران، أن معظم تلك السفن كان مملوكا لشركات تديرها الدولة في إيران، لكنها شملت أيضًا سفنًا على صلة بتسليم نفط لسوريا.

كانت الناقلة العملاقة (جريس 1) قد أبحرت إلى جبل طارق في مطلع يوليو، حيث احتجزتها البحرية البريطانية للاشتباه في انتهاكها للعقوبات على سوريا.

وذكرت السلطات في جبل طارق أن الناقلة كانت محملة بكامل طاقتها بخام يشتبه في أنه كان في طريقه إلى مصفاة بانياس السورية.
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