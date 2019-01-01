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اقتصاد

تخفيض تصنيف تركيا الائتمانى مع نظرة مستقبلية سلبية

السبت 13/يوليه/2019 - 03:57 ص
تخفيض تصنيف تركيا
تخفيض تصنيف تركيا الائتمانى مع نظرة مستقبلية سلبية
وكالات
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خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من (‭‭‭BB‬‬‬) إلى (‭‭‭BB-‬‬‬) مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة: "إن عزل محافظ البنك المركزي يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها".

وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا، في السادس من يوليو، وقال إن سبب الإقالة هو فشل جتينقايا في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة، وإن البنك لم ينفذ دوره بطريقة صحيحة.

وقالت "فيتش"، إن إقالة جتينقايا تثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا وتدهور النتائج الاقتصادية، مضيفة أن عزل محافظ البنك المركزي يزيد أيضًا الشكوك بشأن احتمالات إصلاحات هيكلية وإدارة الأوضاع المالية للقطاع العام.
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