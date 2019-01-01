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فن

نوال الزغبى تترأس لجنة تحكيم برنامج مواهب جديد

السبت 13/يوليه/2019 - 06:36 ص
نوال الزغبى تترأس
نوال الزغبى تترأس لجنة تحكيم برنامج مواهب جديد
وكالات
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تستعد الفنانة نوال الزغبي، لترؤس لجنة تحكيم برنامج هواة جديد فريد من نوعه، تشرف عليه شركة (روتانا).

البرنامج يحمل اسم "The talent" ويضم إلى نوال الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني، والملحن طارق أبوجودة، وسيكون برنامجًا فريدًا إذ أنّه لن يعرض عبر شاشة التلفزيون، بل من خلال تطبيق يتمّ تحميله عبر الهاتف، وعلى الصفحة المخصصة للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت (روتانا) عدًا عكسيًا، ليتبيّن أنّ البرنامج سينطلق بعد لضعة أيام، وكل ما أعلن عنه، هو أنّ البرنامج سيتنافس فيه أصحاب المواهب في صيغة جديدة لم تكشف تفاصيلها بعد، حسب موقع مجلة "سيدتي".

وكانت نوال قد أعلنت مرارًا أنها رفضت عروضًا للانضمام إلى لجان تحكيم رغم أنها خريجة برنامج مواهب، لأنّ الأمر سيتطلب منها الظهور مرّة أو مرتين في الأسبوع على الشاشة، وهي مدرسة تؤمن بقلّة الظهور الإعلامي، كما أنّها ستضطر أحيانًا إلى الحكم على موهبة بالفشل، وكسر خاطر صاحبها وتحطيم حلمه، وتشعر أنّ هذا الأمر صعب عليها.
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