الأمم المتحدة: الصومال قد تواجه حالة طوارئ إنسانية كبرى بسبب الجفاف

أكدت وكالات الأمم المتحدة في الصومال أن ما يقدر بحوالي 5.4 مليون شخص سيعانون من انعدام الأمن الغذائي حتى نهاية عام 2019م، ويواجه نصف هؤلاء الأشخاص تقريبًا أزمات ومستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.



وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقد في المقر الدائم للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، أنه يعتقد بأن حوالي 1.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية هذا العام، وأن الجفاف الذي طال أمده والصراع المسلح والتشرد وزيادة عمليات إخلاء النازحين داخليًا، عوامل تدفع الصومال مرة أخرى نحو حالة طوارئ إنسانية كبرى.



وأشار إلى أن حكومة الصومال تنفذ، بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، خطة استجابة لتخفيف تأثير الجفاف بقيمة 686 مليون دولار تهدف إلى مساعدة 4.5 مليون صومالي من الآن وحتى نهاية العام.