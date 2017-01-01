صندوق النقد يوافق على دفعة مساعدات جديدة للأرجنتين

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الإفراج عن دفعة جديدة من المساعدات بقيمة 5،4 مليارات دولار لصالح بوينس آيريس.



وتندرج هذه الدفعة ضمن برنامج مساعدات بمبلغ 57،1 مليار دولار جرى إقراره العام الماضي.



وقال ديفيد ليبتون الذي حل محل كريستين لاغارد بشكل مؤقت بعدما طرح اسمها حاليًا لتكون مديرة للبنك المركزي الأوروبي، "تُواصل السلطات الأرجنتينية إظهار التزام قوي ببرنامج سياستها الاقتصادية وتحقيق جميع الأهداف المحددة في البرنامج الذي يدعمه الصندوق".



وأضاف "على الرغم من أنها استغرقت وقتًا، فإن هذه الجهود" المبذولة "في إطار السياسة (الاقتصادية) بدأت تؤتي ثمارها".



وحتى الآن، منح صندوق النقد 38،9 مليار دولار لإخراج الأرجنتين من أزمتها.



وغرقت الأرجنتين في أزمتين ماليتين في 2018، أدتا إلى خسارة العملة 50% من قيمتها، ودعت صندوق النقد لإنقاذها والحصول على قرض بأكثر من 57 مليار دولار.