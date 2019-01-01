رفع كفاءة محاور مدينة برج العرب الجديدة

قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه جاري تنفيذ رفع كفاءة المحاور الجديدة للمدينة بطوال 22 كيلو متر، منها رفع كفاءة وزراعة المحور المؤدي للجامعة المصرية اليابانية بطول 8 كيلو متر، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتنسيق موقع وزراعة المحور المؤدي إلى الإسكان الاجتماعي بطول 7 كيلو متر.





وأضاف رئيس جهاز تنمية برج العرب الجديدة، فى تصريحات خاصة لـ"لدستور"، أنه تم تصميم جميع أعمال الزراعة بالمحاور الجديدة بأطوال تصل إلى 15 كم، موضحًا أنه تم تقليل مسطح الزراعات المستهلكة للمياه واستبدالها بزراعات قليلة الاستهلاك لمياه.



