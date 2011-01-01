أحمد الطاهرى يرد على الدكتور محمد الباز: لو كان الموت قدرا.. روزاليوسف تملك مفاتيح الحياة

كمبدأ عام أؤمن أن كل الأمور مكانها النقاش، وأن كان الموضوع يخص الصحافة فالأمر يستحق، وإذا كان يطول الصحافة القومية المملوكة للشعب فإنه واجب وعندما يخص روزاليوسف فهي قضية رأى عام لأنها ليست مجرد دار صحفية لكنها حجر الزاوية فى تاريخ وواقع ومستقبل الصحافة العربية وليست المصرية فقط وهو ما سأسعي لتوضيحه فى معرض ردى على الزميل الدكتور محمد الباز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ورئيس مجلسي إدارة وتحرير الزميلة الدستور والتى تمثل أحد امتدادات مدرسة روزاليوسف الصحفية والذى صرح تليفزيونيا بعدم أهمية روزاليوسف وتحويلها إلى تاريخ.



بعيدا عن العاطفة وإن كان للعاطفة ما يبررها لأننى أتحدث عن الكيان الذى صنع كل قيمة اعتز بها فى الحياة ولكن بمنهج منطقى دعنا نبدأ بسؤال بسيط وهو .. ماذا تعني روزاليوسف؟

ولنبدأ بالأشياء التى لا تشترى وهى القيمة التاريخية لمؤسسة صنعت كل الأجيال الصحفية المصرية بلا استثناء وارتبط اسمها بأعلام الأمة المصرية بداية من السيدة فاطمة اليوسف لمحمد التابعي لمحمد حسنين هيكل لعباس العقاد لصلاح جاهين لمصطفى محمود لأحمد بهاء الدين ومن قبل الجميع أول مليونير فى الصحافة المصرية لأنه أول رئيس تحرير قامت مطبوعته بتوزيع مليون نسخة وهو احسان عبد القدوس.. صانع الحب والحرية فى صحافة مصر.. مرورا بعبد الرحمن الشرقاوي وصلاح حافظ وعادل حمودة وصولا لعبدالله كمال ومحمد هاني وابراهيم عيسى ووائل الإبراشي ومجدى مهنا وعاصم حنفى وطارق الشناوى وفى مدرسة الكاريكاتور والبورتريه نبدأ من عبد السميع وحجازى ورمسيس وجورج الباهجوري ونصل لعمرو سليم .. والأسماء كثيرة وملخص هذة القائمة هي تاريخ مصر الصحفى منذ 1925 وحتى يومنا هذا.



حسنا وماذا تعني مدرسة روزاليوسف؟

بإختصار شديد روزاليوسف هي التى أسست مدرسة النقد السياسي فى الصحافة العربية وليست المصرية فحسب والدكتور الباز يعلم هذا جيدا، تحملت روزاليوسف عبء انكسار الصحافة على مدار عقود .. وعندما مات الجميع كانت الحياة تبعث من جديد من مبنى مسحور فى شارع القصر العيني اسمه روزاليوسف.

ماتت الصحافة المصرية فى الأربعينات وأحيتها روزاليوسف، تأممت فى الستينات وتغلبت روزاليوسف، تجمدت فى السبعينات وغردت روزاليوسف، تاهت فى الثمانينات حتى جاء عام 1992 لتنطلق روزاليوسف بمدرسة صحفية قابلة للتصدير عندما استوعب الأستاذ عادل حمودة أدوات عصره وقوة مؤسسته وانطلق الى أبعد مدى وحينها تغيرت المدارس الصحفية فى مصر وعلى حس مدرسة روزاليوسف تأسست صوت الأمة والفجر والدستور فى نسخته الأولى.. بل أكثر من ذلك إن الدكتور محمد الباز نفسه احد امتدادات مدرسة روزاليوسف الصحفية فعلها فى تجربته مع جريدة الفجر وانتقل بنفس المدرسة فى مؤسسة البوابة وعندما أصدرت مؤسسة البوابة مجلة كانت نسخة واضحة من مجلة صباح الخير إحدى ايقونات مؤسسة روزاليوسف وعندما أعاد تأسيس الدستور كانت وما زالت مدرسة روزاليوسف حاضرة فى روح الدستور، هذا السرد مفاده أن الصحافة المصرية ولو كانت تعاني اليوم فكلمة الحياة أيضا ستأتى من روزاليوسف.



والأن نتحدث عن الأشياء التى تشترى .. ما حقيقة الواقع الاقتصادي لمؤسسة روزاليوسف ضمن منظومة الصحافة القومية؟

على الرغم من الظروف الصعبة التى مرت بها مصر والتى لم تكن روزاليوسف أو الصحافة القومية بشكل عام بمعزل عنها بعد عام 2011 إلا أننا سنجد أن روزاليوسف تتفرد بأنها مؤسسة تمكنت من تسديد 80% من ديونها، أقامت مطابع حديثة وهي سنة تفعلها على مدار عقود وتاريخيا علم احسان عبد القدوس بخبر التأميم فقام بتسريع تحديث المطابع لرفعة اسم روزاليوسف، وأكثر من ذلك انها منتظمة فى صرف رواتب العمال والصحفيين والإداريين.



تحدث الدكتور محمد الباز عن التأثير وهنا ما ينطبق على روزا ينطبق على الجميع قومي وحزبي وخاص وان كانت روزا تحتفظ لنفسها بالتحكم فى سوق المجلات المصرية مهما خرج لها منافسون فهى المجلة السياسية الأهم أما الجريدة فهى تحمل صوت سياسي واضح.

واذا تحدثنا بلغة الاقتصاد.. الإغلاق ليس له معنى اقتصادي امام روزاليوسف إما أن تطورها وتدعمها أو تقوم بخصخصتها وحينها الجميع سيرى كم تساوى العلامة التجارية لروزاليوسف ؟ ولكن هذا الخيار لا أفضله لأن الصحافة القومية أمن قومى وفكرى لمصر.

أعتذر عن الإطالة.. احترم اختلاف الأراء وتباين وجهات النظر.. نحن أصحاب رأى وساحتنا هي الفكر والقدرة على الإقناع.

أحمد الطاهرى

صحفى مصري من أبناء مؤسسة روزاليوسف.