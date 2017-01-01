بعد 10 سنوات.. صوفيا لورين تعود للفن السابع

ذكرت صحيفة "فاريتي"، أن الممثلة صوفيا لورين الملقبة بأيقونة الجمال، والبالغة من العمر 84 عاما عادت مجددا للفن السابع بفيلم مأخوذ عن رواية "The Life Ahead" لرومان غاري من إخراج ابنها إدواردو بونتي وذلك بعد غياب 10 سنوات.



تلعب لورين دور "روزا"، وهي إحدى الناجيات من الهولوكوست في الفيلم والتي تتصادق مع طفل مهاجر سنغالي في الثانية عشرة من عمره يدعى "مومو"، يأتي هذا فيما صرح بونتي أن حالة الممثلة لورين ممتازة الآن، وأضاف أن طاقتها مدهشة وهي تعمل بحماس وانغماس في كل مشهد".



جدير بالذكر أن هذا هو الفيلم الثاني المقتبس عن رواية رومان غاري "The Life Ahead"، حيث حاز الفيلم الأول الذي عرض عام 1977 جائزة الأوسكار.