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محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بالدقهلية (صور)

السبت 13/يوليه/2019 - 03:56 ص
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين بينهم أسرة كاملة فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأجرة على طريق رافد جمصة، أمام قرية وزير التابعة لمركز بلقاس بالقرب من كوبرى البدوها.

تلقى اللواء محمد حجى مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بحدوث تصادم بين سيارتين ملاكى وبيجو أجرة على طريق رافد جمصة أمام قرية وزير التابعة لمركز بلقاس بالقرب من كوبري البدوها ووجود متوفي ومصابين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة بيجو أجرة تحمل رقم ٣٤١٦ وسيارة ملاكي، وبالفحص تبين وفاة "محمد عبد الله فتحى٤٥ سنة، وإصابة كلا من محمود على عبد الحميد ٢٢ سنة، بنزيف بالمخ، وأحمد البغدادى أحمد البغدادى ٣٧ سنة مصاب بكسر بالقفص الصدرى ونزيف بالصدر، وسعد محمد عبد الخالق ٣٨ سنة، مصاب بكسر بعظام الفخد ومفصل الحوض، وتوفيق أحمد توفيق ٣٥ سنة مصاب بجروح متعددة بالوجه وكسر بعظام الفخد.

وأصيب أيضا كلا من محمد عبد الحميد على 49 سنة بكسر بالقفص الصدرى ونزيف بالصدر، وأحمد أحمد كمال 5 سنوات، مصاب بكسر بعظام الفخد الأيسر، ودعاء أحمد على 25 سنة، مصاب بكسر بعظام الترقوه اليمنى، وسارة السعيد السعيد 25 سنة، مصابة بكدمة بالأنف ونزيف بالمخ وكدمة بالفخذ الأيمن.

وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى بلقاس المركز لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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