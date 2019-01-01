أحمد حجازى فى دائرة اهتمامات نادى نورويتش سيتى الإنجليزى

وضعت إدارة نادي نورويتش سيتى الإنجليزى اللاعب المصري أحمد حجازى فى دائرة التعاقدات الصيفية التي سيبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



يأتي هذا عقب خروج المنتخب المصري من مباريات وبطولة كأس الأمم الأفريقية حيث تلقى هدفا من نظيره منتخب جنوب أفريقيا، كما دعم انتقال حجازي الى نورو يتش سيتي خسارة فريقه وست بروميتش في البريميرليج فى الموسم الماضي، وفقا لموقع "90 min" الشهير.



كما قال الموقع إن أحمد حجازي أصبح الأن أحد الحلول التى يبحث عنها الفريق الصاعد حديثًا للدورى الإنجليزى لضمان البقاء فى البريميرليج.



وكانت صحيفة برمنجهام لايف البريطانية قد قالت في وقت سابق إن حجازى دخل ضمن دائرة اهتمامات نادى أستون فيلا بشكل كبير للغاية، وهو نفس النادي الذي يرغب في ضم محمود حسن تريزيجيه المهاجم المصري.