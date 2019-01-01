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مصر

تسليم 236 قطعة أرض سكنية بمدينة السادات

السبت 13/يوليه/2019 - 03:22 ص
المهندس أمين غنيم
المهندس أمين غنيم
علا العلاف
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أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم 236 قطعة أرض سكنية بالمجارة رقم" 6"، بداية من يوم الأحد الموافق 14 يوليو حتي 18 يوليو الجاري، حسب التسلسل الزمني لتسليم الأراضي المحجوزة بالقرعة العلينة التكميلية للمرحلة السابعة للإ سكان الاجتماعي.

وقال "غنيم"، في تصريحات خاصة لـ"لدستور"، أنه سيتم تسليم القطعة رقم 541 حتي 600 يوم الأحد 14 يوليو الجاري، والقطع الأراضي رقم 601 حتي رقم 660 يوم الإثنين 15 يوليو، ورقم 661 حتي 730 يوم الثلاثاء 16 يوليو الجاري.

وأوضح رئيس الجهاز،أنه سيتم تسليم قطع الأراضي رقم 661 حتي 730 يوم الأربعاء 16 يوليو الجاري، مشيرًا إلى أنه تم تحديد يومي 17 و18 يوليو لتسليم الأراضي للذين تخلفوا عن الاستلام.
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