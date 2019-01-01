الصحة الفلسطينية: استهداف إسرائيل للأطفال إمعانٌ فى الإجرام

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للأطفال إمعان في الإجرام، وتنكر فاضح لكل ما هو إنساني، مضيفة أن محاولات إسرائيل لتجميل صورتها أمام العالم تفشل بشكل ذريع في كل مرة تقتل أو تصيب أو تأسر فيها طفلًا أو مدنيًا.



وأكدت "الكيلة" أن وصول الإجرام الإسرائيلي إلى هذا الحد معناه أن دولة الاحتلال لم يتبق أمامها أي خطوط حمراء، فهي انتهكت حرمة المستشفيات ودور العبادة وبيوت المدنيين وسيارات الإسعاف، وأطلقت الرصاص بقصد القتل على المصابين والشيوخ والنساء والأطفال، مضيفة أن جريمة إطلاق النار على الطفل عبدالرحمن ياسر اشتيوي في بلدة كفر قدوم لن تكون الأخيرة إذا استمر الصمت الدولي.