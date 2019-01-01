عرض ومناقشة "جيوش الشمس" بمكتبة القاهرة الكبرى اليوم

في إطار فعاليات قطاع الإنتاج الثقافى بالاحتفال بالذكرى الــ67 لثورة يوليو المجيدة٬ يعرض بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك٬ فى السادسة من مساء اليوم السبت٬ الجزء الثاني من الفيلم التسجيلي "جيوش الشمس" والذى يروى العديد من أحداث ثورة 23 يوليو.



ويعقب العرض ندوة لمناقشة الفيلم٬ ضيوف الندوة اللواء محمد محمود عمر، منتج سلسلة أفلام جيش الشمس، واللواء حسين مسعود وزير الطيران المدنى الأسبق، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير المكتبة.



يذكر أن حرب 1948 التي أدت إلى احتلال فلسطين، الحافز لظهور تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري، وفي 23 يوليو 1952 قام التنظيم بالثورة ونجح في السيطرة على الأمور والسيطرة على المرافق الحيوية في البلاد وأذاع البيان الأول للثورة بصوت أنور السادات، وأجبرت الحركة الملك علي التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952.