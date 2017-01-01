الكنيسة تبدأ اليوم تجليس الأساقفة الجدد
السبت 13/يوليه/2019 - 06:02 ص
مونيكا جرجسطباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت، بتجليس الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط.
وانتهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من فترة تأهيل وتدريب الأساقفة الجدد الذين تمت سيامتهم بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في 9 يونيو الماضي.
كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتجليس الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بأخميم السبت 20 يوليو الجاري؛ والأنبا إيلاريون، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر في 27 يوليو الجاري.
وأوصى البابا تواضروس الثانى، الأساقفة الجدد الذي تمت رسامتهم فى يونيو الماضي بإيبراشيات البحر الأحمر وكندا ومنفلوط ودير العذراء بأخميم، بالتعرف على أعباء الخدمة الكنسية قبل السفر إلى مقر إيبراشيتهم؛ كى يعرفوا على أمور الخدمة، مطالبا الأساقفة ومطارنة الكنيسة الاحتفاء بهم.