الكنيسة تبدأ اليوم تجليس الأساقفة الجدد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت، بتجليس الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط.





وانتهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من فترة تأهيل وتدريب الأساقفة الجدد الذين تمت سيامتهم بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في 9 يونيو الماضي.





كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتجليس الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بأخميم السبت 20 يوليو الجاري؛ والأنبا إيلاريون، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر في 27 يوليو الجاري.



