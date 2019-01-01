الصين تدعو مجلس الأمن لتفعيل بنود العقوبات المفروضة على كوريا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين دعت مجلس الأمن لبدء مناقشة تفعيل البنود ذات الصلة لتعديل العقوبات المفروضة على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الوقت المناسب.



وذكرت تقارير إعلامية أن مصدرا قريبا من البيت الأبيض قال إن الولايات المتحدة تنظر في تعليق عقوبات معينة مفروضة على كوريا الديمقراطية لفترة من 12 إلى 18 شهرا مقابل تفكيك منشأتها النووية الرئيسية وتجميد برنامجها النووي بالكامل.



وردا على هذه التصريحات، قال قنغ شوانغ إن موقف الصين الثابت هو أنه يتعين على مجلس الأمن، وفقا لبنود القرارات المعنية والأخذ في الحسبان التقدم الإيجابي في شبه الجزيرة الكورية، خاصة خطوات كوريا الديمقراطية تجاه نزع السلاح النووي، بدء مناقشة تفعيل البنود ذات الصلة لتعديل العقوبات المفروضة على كوريا الديمقراطية في الوقت المناسب.



وأوضح "وفقا للظروف الحالية، نحث كل الأطراف على التعامل مع القضية بشكل بناء والحفاظ على التواصل وتعزيز الحوار وإظهار المرونة وموازنة المخاوف المشروعة لكل الأطراف والتعزيز المشترك للتسوية السياسية بشأن قضية شبه الجزيرة الكورية والإسهام في تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة في أقرب وقت ممكن."