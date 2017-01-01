الصين والمجر تسعيان إلى تعزيز التعاون فى إطار "الحزام والطريق"

دعا عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني الزائر، وانج يي، إلى تعزيز التعاون مع المجر، في إطار مبادرة الحزام والطريق.



وقال "وانج"، في افتتاح الاجتماع الثاني لمجموعة عمل "الحزام والطريق" الصين-المجر، الذي حضره وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو: "إن العمل المشترك بشأن الحزام والطريق دخل في مرحلة جديدة بعد منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون في وقت سابق هذا العام".



وتفضل الصين السعي نحو تحقيق تنمية مشتركة، وتدافع بنشاط عن التعددية وتعارض بقوة الأحادية والحمائية، وفقًا لما قال وانج، مضيفًا أن الصين تركز على رفاهية الشعب، وتتطلع إلى أن يعود التعاون في إطار الحزام والطريق بالنفع على شعوب كل الدول المشاركة.



وأوضح أن الصين ستبني بفاعلية الشراكة الارتباطية العالمية، وستعزز ارتباطية البنية التحتية، وستشجع المزيد من الدول على المشاركة في سلاسل القيمة والصناعة والإمدادات على مستوى العالم والاستفادة منها.



وأضاف "وانج" أن المجر رائدة في التعاون الدولي في إطار الحزام والطريق، وأن مبادرة الحزام والطريق تتواءم باستمرار مع سياسة الانفتاح على الشرق المجرية، وتحقيق تقدم هام في مشروع محطة سكة حديد "المجر-صربيا".