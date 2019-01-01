الصين تتعهد بمكافحة أنشطة المقامرة الإلكترونية عبر الحدود

تعهد وزير الأمن العام الصيني تشاو كه تشي، بمكافحة أنشطة المقامرة الإلكترونية عبر الحدود بشكل صارم وفقًا للقانون، جاء ذلك خلال اجتماع لنشر قوات لمداهمة المتورطين في أنشطة المقامرة غير القانونية.



وأوضح أن الشرطة ستداهم مجموعة من الحالات الجنائية الرئيسية التي تتضمن تنظيم المقامرة الخارجية واستخدام الإنترنت في فتح أندية مقامرة، وستداهم الشرطة أيضًا شبكات المنظمات الإجرامية المتورطة في تجنيد المقامرين من الصين عبر أندية مقامرة من الخارج، واستغلال الإنترنت في فتح مثل هذه الأندية في الصين.



وأضاف أن الشرطة تعتزم أيضًا ملاحقة "البنوك غير المسجلة"، ومنصات الدفع الإلكتروني التي توفر تسوية مالية للمقامرة الإلكترونية عبر الحدود وغيرها من الجرائم، والقضاء على مشغلي الشبكات المحليين والشركات المحلية ممن يوفرون دعمًا فنيًا لمثل هذه الجرائم.



وحث الوزير على تعزيز التعاون الدولي في إنفاذ القانون لمكافحة جرائم المقامرة الإلكترونية.