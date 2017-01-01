روسيا:هجوم دوما الكيميائى كذبة زائفة

أكدت السلطات الروسية في لاهاي، أن دلائل لا سبيل إلى إنكارها تظهر أن ما سُمي بالهجوم الكيميائي الذي وقع في مدينة دوما قرب العاصمة السورية دمشق كذبة زائفة، وأن التحقيق الذي أجرته بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مليء بالعديد من الثغرات والتناقضات والتضاربات.



صرح بذلك كل من ألكسندر شولجين مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونظيره السوري بسام الصباغ، فضلًا عن خبراء روس، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الجلسة الـ91 للمجلس التنفيذي للمنظمة.



ومستشهدين بتقييم هندسي ومقابلات أجريت مؤخرًا مع سكان محليين، فضلًا عن تحقيقات أجراها مراسلون وباحثون غربيون، أخبر المسؤولون الروس الصحفيين أن ما يسمى بالهجوم الكيميائي في دوما في 7 أبريل 2018 لم يكن أكثر من كذبة زائفة.



وفي مقطع فيديو عرضه ماكسيم جريجوريف، مدير مؤسسة دراسة الديمقراطية، ومقرها موسكو، قال سكان في المدينة يعيشون بشكل دائم في المباني التي قيل إنها تعرضت للهجوم: "إن هجومًا كيميائيًا لم يقع ذلك اليوم".



وسأل شولجين: "لماذا لم يسأل خبراء بعثة تقصي الحقائق هؤلاء الناس؟"، متابعًا بقوله: "لم تكن هناك حاجة ذلك، ربما لأنهم يسعون لتحقيق أهداف مختلفة."



وفي تقريرها النهائي الصادر في مارس، لم تحمِّل منظمة الأسلحة الكميائية أي طرف المسؤولية، لكنها قالت إن المعلومات التي جمعتها بعثة تقصي الحقائق توفر أساسًا معقولًا للحكم بأن استخدام مادة كيميائية سامة كسلاح وقع بالفعل".