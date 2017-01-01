الليلة.. أحمد مجدى يطلق ديوانه "مفيش حاجة"

ينظم مركز الهالة الثقافي بالمعادي٬ في السادسة والنصف مساء اليوم السبت٬ حفل توقيع وإطلاق أحدث إصدرات المركز٬ ديوان "مفيش حاجة" للشاعر أحمد مجدي.



ومن إحدي قصائد الديوان:



والمرسي أبو العباس

جوّايا مؤمن هلّاس

بعد ما اسبّح

ممكن أقبّح

لو على وش كرامتي انداس

طب والمرسي أبو العباس

بشتم عادي زي الناس

أصل الشِّتمة دوا بَيْرَيَّح

أكتر من شيشة أو كاس

وامّا بصلّي بَبُصّ لربّي

مكسوف م اللي لقاه ف لساني

بضحك زي الإبن لابوه

واقولّه سامحني

كانت وزّة من الخنّاس

يلمس كتفي بلمسة حب

فارجع فارس في الميدان

ولمّا بحسّ إني أنا محتاس

برجع أقول له غضبان ليه؟

فافهم منّه

عمره ما يغضب يوم م الناس