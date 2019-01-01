الأدهم تطرح ديوان "سماء لا تنكر إلا زرقتها" لــ ناهد الشمرى

تحت عنوان "سماء لا تنكر إلا زرقتها" صدر مؤخرا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع٬ ديوان شعري٬ من تأليف ناهد الشمري.



وعن الديوان يقول الشاعر والناقد الدكتور٬ محمد زيدان:"يمكن القول أن الدلالة المركزية في الديوان٬ تشبه التجليات بين الواقع والحلم٬ بين الوجود والعدم٬ وبين الجسد والروح، ومن هذه الدلالة المركزية تبدأ الذات في البحث من الأيقونات سابقة الذكر".



وتابع: "وأنا أقرأ الدلالة كأنني أسير بين النصوص٬ بين تجسيد المعاني والرؤي والأحلام٬ بين السياق العام٬ والسياق الخاص الذي يحكم صورة الدلالة المركزية٬ والدلالات المصاحبة٬ في أي نص تجد التجليات ظاهرة٬ من العنوان٬ الروح الصوفية التي تتحد بالوجود٬ وكأننا داخل وحدة الموجود كما جاء عند ابن عربي".