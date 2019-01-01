الرئيس البرازيلى يعين ابنه سفيرًا فى واشنطن

أفادت تقارير، بأن الرئيس البرازيلي بولسونارو، يريد تعيين ابنه سفير له في الولايات المتحدة، حسبما أفادت الجارديان.



فيما رفض الدبلوماسيين البرازيليين هذه التقارير التي تفيد بأن جاير بولسونارو يريد أن يجعل ابنه إدواردو سفيرًا للبلاد لدى الولايات المتحدة، على الرغم من افتقاره إلى الخبرة الدبلوماسية.



وقال مصدر في وزارة الخارجية البرازيلية، طلب عدم الكشف عن هويته: "معظم زملائي في حيرة وحالة صدمة"، قائلًا: " إنها حالة من المحسوبية، ولكن أيضًا لأنه ليس لديه مؤهلات الوظيفة".



وقال الرئيس اليميني المتطرف للصحفيين، إنه يفكر في إدواردو ليشغل هذا المنصب، ووفقًا لصحيفة فولها دي ساو باولو: قال الرئيس البرازيلي: "إنه صديق لأطفال دونالد ترامب، ويتحدث الإنجليزية والإسبانية ولديه خبرة كبيرة في العالم".



وأضاف بولسونارو: "إن التعيين لن يشكل محاباة، هذا هو قرار المحكمة العليا، إنها ليست محسوبية، لن أفعل ذلك أبدًا".